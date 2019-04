„Brokstukken satelliet geen gevaar voor ISS”

India heeft zaterdag benadrukt dat de brokstukken die resteerden na een succesvolle test met een anti-satellietraket geen gevaar vormen voor het internationaal ruimtestation (ISS). De autoriteiten wuifden daarmee de kritiek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA weg. Deze noemde de vernietiging van een oude ruimtesonde op 27 maart een „verschrikkelijke zaak”, die het risico voor de astronauten in het ISS vergroot.

„De missie was zo opgezet dat de overblijfselen snel hoogte zouden verliezen en dat slechts een minimaal deel verder de ruimte in zou vliegen. Er was een risico gedurende tien dagen en die periode zijn we nu voorbij”, zei de Indiase projectleider. „Onze simulaties wezen uit dat onderdelen van de satelliet onmogelijk het ISS konden raken”.

NASA-chef Jim Bridenstine veroordeelde vorige week het kapot schieten van de sonde, die veel dichter bij de aarde stond dan het ISS. Het heeft volgens hem geresulteerd in 400 nieuwe stukjes ruimtepuin. Als die terugvallen in de dampkring verbranden ze snel, maar als dat niet gebeurt bestaat het risico dat ze in botsing komen met satellieten die een baan om de aarde beschrijven.