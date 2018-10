Broers en echtpaar gedood in synagoge VS

De Amerikaanse autoriteiten hebben de identiteit vrijgegeven van de elf mensen die zijn doodgeschoten in Pittsburgh. Het jongste slachtoffer was volgens CNN de 54-jarige David Rosenthal, de oudste de 97-jarige Rose Mallinger.

In totaal kwamen acht mannen en drie vrouwen om het leven toen een man zaterdag het vuur opende in de synagoge. Het gaat onder meer om twee broers, David en Cecil Rosenthal, en een echtpaar van in de tachtig. Alle overleden slachtoffers kwamen uit de staat Pennsylvania.

Hoofdverdachte Robert Bowers gaf zich over na een vuurgevecht met de politie. Hij was zelf ook gewond geraakt. De man zei volgens de FBI tegen een agent dat de joden „genocide” plegen op zijn volk. „Ik wil gewoon joden doden”, vervolgde hij.

Bowers was kennelijk zwaarbewapend naar het joodse gebedshuis gegaan. De autoriteiten troffen na het vuurgevecht een geweer en drie handvuurwapens aan.