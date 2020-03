Broer zelfmoordterrorist Manchester schuldig aan moord

De broer van de zelfmoordterrorist van Manchester is schuldig bevonden aan de moord op de 22 slachtoffers. Hashem Abedi hielp zijn oudere broer Salman bij het voorbereiden van de aanslag die werd gepleegd na een optreden van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in mei 2017 in de Engelse stad.

Onder de doden was een 8-jarig kind. Bijna duizend andere mensen raakten gewond of getraumatiseerd door de bomexplosie.

Salman (22) blies zichzelf op in de Manchester Arena. Hashem ontkent geholpen te hebben, meldt de Britse omroep BBC. Maar de aanklagers achten hem net zo schuldig. Volgens hen handelden de broers uit Manchester "schouder aan schouder."

De straf is nog niet bekend.