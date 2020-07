Broer voormalige paus Benedictus overleden

Georg Ratzinger, de broer van de voormalige paus Benedictus die decennia lang een zeer nauwe relatie met zijn broer koesterde, is op 96-jarige leeftijd overleden in de Duitse stad Regensburg. Dat meldde de publieke omroep BR woensdag.

In juni had Benedictus, 93 jaar, vijf dagen in zijn geboorteland Duitsland doorgebracht om zijn zieke broer, die ook priester was, te bezoeken.

Het was voor het eerst dat Benedictus Italië verliet sinds 2013, toen hij de eerste paus in zes eeuwen was die aftrad.

Georg en Benedictus gingen in januari 1946 naar een seminarie waar ze beiden tegelijkertijd opgeleid werden tot priester. Daarvoor hadden ze beiden in het leger gediend tot de nederlaag van nazi-Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ook nadat Benedictus in 2005 tot paus was verheven, bleven ze nauw met elkaar in contact. Georg vertelde de krant Welt am Sonntag dat zijn broer hem regelmatig belde op een privételefoon waarvan alleen de paus het nummer kende.