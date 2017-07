Broer van premier Pakistan mogelijk opvolger

De regerende partij in Pakistan is van plan de broer van de verdreven premier Nawaz Sharif voor te dragen als diens opvolger bij de algemene verkiezingen in 2018, maar zal eerst een interim-premier moeten aanstellen.

Shahbaz Sharif (65), de eerste minister van de grote provincie Punjab, waar meer dan de helft van Pakistan’s 190 miljoen mensen woont, moet eerst voor de nationale vergadering worden gekozen voordat hij leider van het land kan worden.

Nawaz Sharif’s ontslag vrijdag dompelt het land in politieke onrust na verscheidene jaren van relatieve rust. Het Hooggerechtshof zette hem uit zijn ambt, na beschuldigingen van corruptie en witwasserij. De 67-jarige Nawaz Sharif heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan en waarschuwde dat zijn afzetting het land zal destabiliseren. Hij noemt de zaak een samenzwering tegen hem.