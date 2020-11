Broer van Japanse keizer tot troonopvolger benoemd

De Japanse keizer Naruhito (60) heeft zijn jongere broer Fumihito (54) officieel tot kroonprins benoemd. Fumihito verzekerde hem dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden als kroonprins en dat hij zijn taken zal uitvoeren. De troonopvolger droeg een oranje mantel tijdens de ceremonie op zondag in het keizerlijk paleis. De bijeenkomst zou in april plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Prinses Aiko (18), het enige kind van het keizerlijke paar, mag de troon niet overnemen omdat die in Japan alleen voor mannen is weggelegd. Naruhito volgde zijn vader Akihito (86) anderhalf jaar geleden op. Hij was de eerste keizer van Japan in ongeveer tweehonderd jaar die de troon verliet terwijl hij nog leefde.