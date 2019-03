„Broer terrorist kondigt aanslag aan”

De broer van de man die in december een dodelijke aanslag pleegde op de kerstmarkt in Straatsburg, is vrijdag aangehouden omdat hij diezelfde dag ook een aanslag zou hebben willen plegen.

De 37-jarige Malek Chekatt postte een foto op Facebook van vijf wapens en een kogelvrij vest. „Binnenkort een leven dat eindigt. Ik steek een kaars aan. Voorbereidingen voor een groot feest”, schreef hij erbij. „Vanavond haal ik het nieuws. Alles is gepland.”

Internetgebruikers die de boodschap lazen, waarschuwden de politie. Die pakte Chekatt direct op, meldt de krant Dernières Nouvelles d’Alsace.

De 29-jarige Chérif Chekatt schoot in december op de kerstmarkt om zich heen, waardoor vier mensen om het leven kwamen. Hij werd na een klopjacht door de politie doodgeschoten. De ouders en twee broers van Chekatt werden toen gearresteerd, maar niets wees op hun betrokkenheid bij de terreurdaad en ze kwamen weer vrij.