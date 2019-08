‘Broer Talibanleider opgeblazen in moskee’

Een bomaanslag op een Pakistaanse moskee heeft het leven gekost aan vier personen. Het gaat volgens ingewijden onder meer om de broer van Talibanleider Haibatullah Akhundzada. Die zou zelf niet aanwezig zijn geweest.

Het explosief ontplofte in een moskee op zo’n 25 kilometer van Quetta. De politiechef in die stad zegt dat er een tijdbom was aangebracht onder een stoel. Door de explosie raakten ook meer dan twintig mensen gewond.

Bronnen binnen de Taliban zeggen dat een van de slachtoffers Hafiz Ahmadullah is. Dat is de jongere broer van de leider van de Afghaanse Taliban. Een van de bronnen meldt dat de zoon van de Talibanleider gewond raakte.

Het is nog onduidelijk wie achter de aanslag zit. De moskee zou altijd zwaar beveiligd zijn geweest. De politie heeft de identiteit van de slachtoffers niet bevestigd.