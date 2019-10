Broer president Honduras schuldig in drugszaak

Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, de broer van de Hondurese president Juan Orlando Hernández, riskeert in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf voor drugssmokkel. Door de rechtbank in New York is hij vrijdag schuldig bevonden.

Tony, die vorig jaar in Miami werd gearresteerd, werd door zijn broer Juan beschermd, betoogde de aanklager. Tony Hernandez zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen een „verfijnde, door de staat gesponsorde organisatie” die opereerde met de hulp van de Hondurese regering, militairen en politieambtenaren. Tony werd daarbij de hand boven het hoofd gehouden door zijn broer de president. Hij zou op zijn beurt weer een bedrag van 1 miljoen dollar hebben ontvangen van de Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Op 17 januari krijgt Tony zijn straf te horen.