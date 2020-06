Broer Floyd: Stop het racisme, stop het

De broer van de overleden zwarte Amerikaan George Floyd, heeft politici gevraagd in actie te komen tegen het politiegeweld en racisme. „Ik ben hier vandaag om u te vragen om het te stoppen”, zei Philonise Floyd tijdens een bijeenkomst van de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden.

„Ik ben moe van de pijn die ik nu voel, en ik ben moe van de pijn die ik voel elke keer als een andere zwarte persoon zonder reden wordt vermoord”, zei Philonise. „Stop het, stop het.”

Zijn broer George overleed op 25 mei nadat bij zijn arrestatie een politieman bijna negen minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt. De justitiecommissie hield woensdag een hoorzitting over politiegeweld. Ook de advocaat van de familie Floyd sprak daar.

De politiebaas van de Amerikaanse stad Minneapolis heeft woensdag ingrijpende veranderingen in het politiebeleid aangekondigd. Medaria Arradondo wil dat er meer toezicht komt op het handelen van agenten, om wangedrag te voorkomen en aan te pakken. Het Witte Huis is bijna klaar met een voorstel over politiehervormingen, zei een woordvoerder woensdag.