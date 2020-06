Broer Floyd bang dat geweld boodschap van protest overschaduwt

De broer van George Floyd is bang dat het geweld van de laatste dagen de boodschap van de protesten en de herinnering aan zijn overleden broer overschaduwt. Dat zegt Terrence Floyd in een interview met ABC News.

„Het is goed om boos te zijn, maar gebruik die woede voor positieve dingen”, aldus Floyd. „Want we hebben deze weg al eens bewandeld. Uit woede je eigen stad kapotmaken is niet wat mijn broer zou willen. Het is goed om gerechtigheid te eisen, maar kanaliseer je woede op een andere manier.”

Terrence Floyd is tijdens het interview zichtbaar geëmotioneerd als hij over zijn broer praat. „Hij was een zachtaardige reus. Hij stond bekend om zijn positiviteit en motivatie. Zo moet hij ook worden herinnerd.”

George Floyd overleed vorige week maandag in het ziekenhuis nadat een politieagent tijdens een arrestatie minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd bleef zitten. Floyd zei een aantal keer dat hij geen lucht meer kreeg. „I can’t breathe” is nu een van de meest gehoorde leuzen tijdens de protesten.

Bij de arrestatie waren vier agenten betrokken, maar vooralsnog is alleen de man die met zijn knie op Floyd zat gearresteerd en aangeklaagd. Terrence Floyd hoopt dat alle betrokken agenten worden vervolgd. „Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Meerdere agenten hielden hem vast, waardoor hij niet kon bewegen.”