Broer ex-president Algerije aangehouden

De politie heeft zaterdag Said Bouteflika aangehouden, de jongste broer van de voormalige Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika, meldden lokale media zaterdag. Ook twee voormalige hoge officieren van de geheime dienst zitten vast. Ze moeten zondag voor een militaire rechtbank verschijnen.

Said Bouteflika was meer dan tien jaar topadviseur van zijn broer en werd wel gezien als de feitelijke machthebber sinds zijn broer in 2013 na een beroerte in een rolstoel belandde. Begin april trad Bouteflika af als president na aanhoudende massale protesten tegen zijn bewind.

Ook na zijn vertrek bleven demonstranten in groten getale de straat opgaan om het vertrek te eisen van iedereen die verbonden was aan het oude regime. Ook interim-leider Abdelkader Bensalah ligt onder vuur van de demonstranten, ondanks zijn aankondiging dat de Algerijnen begin juli een nieuwe president mogen kiezen.

Legerleider generaal Gaïd Salah beloofde het land te bevrijden van corrupte politici, zakenmensen en hoge militairen. Een aantal schatrijke Algerijnen is vorige maand aangehouden in een onderzoek naar corruptie rond opdrachten van de staat.