Broer Diana heeft twijfels over onderzoek BBC naar interview

Charles Spencer, de broer van Diana, is het niet eens met de manier waarop de BBC onderzoek wil gaan doen naar het omstreden interview dat journalist Martin Bashir in de jaren negentig had met Diana. Voor het programma Panorama sprak hij met haar onder meer over het probleemhuwelijk met prins Charles.

Spencer claimt dat Bashir heeft gelogen om haar vertrouwen te winnen zodat hij haar voor de camera's van Panorama kon krijgen. Dat zou hij hebben gedaan met valse bankafschriften. Daaruit moest blijken dat een beveiliger van Spencer, die was belast met het bewaken van Diana, betaald werd door de Britse tabloids.

Eerder vandaag besloot de Britse mediawaakhond geen onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond het interview uit 1995. De BBC gaat in de persoon van voormalig opperrechter Lord Dyson zelf onderzoek doen, maar dat ziet Spencer dus niet zitten, schrijft hij op Twitter.

Harry: pers probeert wig te drijven tussen mij en William

Niet tevreden

"Zoals ik vanavond tegen de BBC heb gezegd, ben ik helemaal niet tevreden hoe ze hun onderzoek naar het Panorama-interview met Diana van 25 jaar geleden willen gaan uitvoeren", schrijft Spencer. "Lord Dyson moet de vrijheid hebben om elk aspect van deze kwestie, van 1995 tot nu, naar eigen inzicht te onderzoeken."

Dyson moet bekijken of de stappen die door de BBC en Bashir zijn genomen passend waren en in hoeverre die acties de beslissing van Diana om een interview te geven, hebben beïnvloed. Dyson zal een oordeel over moeten vellen over de authenticiteit van de bankafschriften, alsmede over vermeende betalingen aan leden van de koninklijke hofhouding.

Het interview, waarin Diana honderduit vertelde over haar huwelijkscrisis, trok miljoenen kijkers en bezorgde Bashir een glanzende carrière als journalist.