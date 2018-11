Broer Boris Johnson stapt ook op als minister

De Britse onderminister Jo Johnson van Transport geeft er net als zijn broer Boris de brui aan uit onvrede over de brexit-onderhandelingen. Hij maakte vrijdag bekend dat hij opstapt omdat hij niet achter het akkoord kan staan dat premier Theresa May met de Europese Unie wil sluiten.

„Het is me steeds duidelijker geworden dat de terugtrekkingsovereenkomst die in Brussel en Whitehall wordt afgerond, zelfs op het moment van schrijven, een vreselijke vergissing zal zijn”, liet Johnson in een onlinepublicatie weten. Volgens hem wordt het Verenigd Koninkrijk door het akkoord economisch geschaad. Maar ook als er geen akkoord komt, zal dat het land volgens hem geen goed doen.

Johnson, die in 2016 tegen de brexit stemde, pleit voor een tweede referendum over het Britse vertrek. De woordvoerder van May liet al weten dat „onder geen beding” een tweede referendum er komt.

Jo’s broer Boris Johnson legde in juli zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken al neer. De oud-burgemeester van Londen is een van de boegbeelden van de campagne om de EU te verlaten. Hij heeft zich ontpopt tot een van de meest uitgesproken critici van de premier.