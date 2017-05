„Broer Abedi wist van aanslag”

De in Libië opgepakte broer van zelfmoordterrorist Salman Abedi was op de hoogte van het plan om een aanslag te plegen. Dat zei een woordvoerder van de lokale antiterreureenheid die Hashem Abedi in hechtenis heeft.

De eenheid arresteerde Hashem, de jongere broer van Salman, dinsdagavond in Tripoli. „We hebben bewijs dat hij en zijn broer betrokken waren bij Islamitische Staat”, zei een woordvoerder. „We volgen hem al meer dan anderhalve maand. Hij had contact met zijn broer en wist van de aanval.”

Hashem zou vorige maand vanuit Londen naar Tripoli zijn gereisd. De antiterreureenheid, die ook bekendstaat als Rada, arresteerde woensdag ook de vader van de broers. Deze Ramadan Abedi werd in Tripoli opgepakt tijdens een interview met Reuters.