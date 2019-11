Broeikasgassen in atmosfeer naar record

De CO2-concentratie in de atmosfeer is vorig jaar verder toegenomen tot een recordhoogte van 407,8 parts per million (ppm). Dat is 47 procent meer dan voor het industriële tijdperk, becijfert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De VN-organisatie ziet nog geen enkel teken van vermindering van de uitstoot.

De afspraken die landen eind 2015 in Parijs hebben gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, werpen nog geen vruchten af. De stijging was met 2,3 ppm hoger dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar, aldus de WMO. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Het houdt warmte vast en daardoor stijgt de temperatuur op aarde naarmate er meer van in de atmosfeer komt.

CO2 is niet het enige gas waarvan de concentratie stijgt door menselijk handelen. De hoeveelheid methaan, een krachtiger broeikasgas dan CO2 dat onder meer vrijkomt door koeienscheten, is in dezelfde periode nog veel harder gestegen. In 2018 was de concentratie ruim 2,5 keer zo hoog als voor de industriële revolutie, zo blijkt uit de metingen van de WMO.