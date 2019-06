Broederschap: Egypte schuldig aan dood Mursi

De Moslimbroederschap houdt de Egyptische autoriteiten verantwoordelijk voor de dood van oud-president Mohamed Mursi. De politieke tak van de islamistische beweging zegt dat de mensenrechten van de afgezette leider niet zijn gerespecteerd.

De Vrijheids- en Rechtvaardigheidspartij (FJP) stelt onder meer dat de autoriteiten Mursi "medicatie hebben onthouden en hem walgelijk eten gaven". De politicus is met opzet een "langzame dood" gestorven, aldus een verklaring op de website van de politieke tak van de Moslimbroederschap.

De 67-jarige Mursi, die lid was van de Moslimbroederschap, overleed volgens de autoriteiten nadat hij onwel was geworden in de rechtbank. Over de doodsoorzaak bestaat nog onduidelijkheid. Een aanklager zei dat geen recente verwondingen zijn aangetroffen op het lichaam van de oud-president.

Mursi zat vast sinds hij in 2013 was afgezet door het leger. Zijn familie heeft eerder gezegd dat ze hem nauwelijks mochten bezoeken en dat zijn gezondheid verslechterde in gevangenschap.