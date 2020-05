Britten zouden binnen maskers moeten dragen volgens plan Johnson

Britten zouden in afgesloten ruimten mondmaskers moeten dragen en zich voorbereiden op een moeilijke periode van mogelijk een jaar. Ze moeten voorlopig ook afstand van elkaar blijven houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is volgens de regering van premier Johnson ook beter dat werknemers zo veel mogelijk thuis blijven werken.

Dat staat in een routekaart die is opgesteld voor het langzaamaan afbouwen van maatregelen die zijn gericht op het indammen van het uit China afkomstige virus. Johnson sprak de bevolking zondag toe over het afbouwen van coronamaatregelen, maar kreeg een golf van kritiek, omdat hij vooral onduidelijkheid zou hebben geschapen. De oppositie en vakbonden hebben zich tegen de versoepeling gekeerd die volgens Johnson nodig is om de economie op gang te krijgen. Volgens Johnsons tegenstanders neemt hij te veel risico’s met de gezondheid van mensen.

De routekaart van Johnson is een langetermijnplan en op korte termijn lijkt er weinig te veranderen. Wel is er meer bewegingsvrijheid om te ontspannen of sporten en worden mensen aangemoedigd naar het werk te gaan als ze niet thuis kunnen werken.