Britten zetten twee Wit-Russische diplomaten uit

Het Verenigd Koninkrijk heeft twee Wit-Russische diplomaten het land uitgezet in reactie op de uitwijzing van twee Britse diplomaten door de regering van de omstreden president Loekasjenko. Het VK laat zich niet „koeioneren” door pogingen van het regime in Minsk om „ons te stoppen uitspraken te doen over de vervalste verkiezingen en verwerpelijk geweld tegen demonstranten”, twitterde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Raab riep dinsdag de ambassadeur van Wit-Rusland op het matje vanwege de uitzetting. Volgens de regering van Loekasjenko is het duo het land uitgezet vanwege de „destructieve aard” van hun werk.

Het gaat om de Britse militair attaché Timothy Wight-Boycott en plaatsvervangend ambassadeur Lisa Thumwood. Zij worden er onder meer van beschuldigd vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties te hebben ontmoet.

Raab noemde de uitwijzing maandag „al geheel ongerechtvaardigd”. Volgens hem kan „Loekasjenko de onderdrukking van zijn eigen bevolking niet verbergen”.

Het Verenigd Koninkrijk riep vorige maand zijn ambassadeur uit Wit-Rusland terug naar Londen uit solidariteit met de uitzetting van Poolse en Litouwse diplomaten.