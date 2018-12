Britten weren Huawei van alarmnetwerk

Het Chinese Huawei mag niet meedoen aan de ontwikkeling van een Brits communicatiesysteem voor hulpdiensten. De apparatuur van het bedrijf wordt geweerd uit het Emergency Services Network, meldt de krant The Sunday Telegraph. Het is de bedoeling dat honderdduizenden agenten en ambulancemedewerkers over een paar jaar een nieuw systeem hebben om veilig met elkaar en met meldkamers te communiceren.

Het netwerk wordt ontwikkeld door EE. Het moederbedrijf daarvan, British Telecom, had eerder al besloten om te stoppen met het gebruik van Huawei-apparatuur op sommige netwerken.

Het Emergency Services Network kost 2,3 miljard pond, omgerekend zo’n 2,5 miljard euro. Door het weren van Huawei loopt het project waarschijnlijk ongeveer vier jaar vertraging op. De kosten komen voor rekening van British Telecom.

Huawei is verboden in landen als de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Die vrezen dat China de apparatuur gebruikt voor spionage.