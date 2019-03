Britten weigeren asiel voor Iraanse christen „omdat Bijbel vol geweld is”

De Britse overheid heeft een tot het christendom bekeerde Iraniër asiel geweigerd. Zijn bewering dat hij „het geloof van vrede” had aangenomen, kon niet kloppen want de Bijbel staat „vol wraak, vernietiging, dood en geweld.”

De bewering van een Iraanse asielzoeker dat hij zich van de islam tot het christendom heeft bekeerd omdat dit een religie van vrede is, kan niet waar zijn. Dat betoogt het Britse Home Office, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook belast is met immigratie. In een brief om de afwijzing te rechtvaardigen, wijst het ministerie er met een reeks Bijbelteksten op dat sommige gedeeltes, zoals Openbaring, juist „vol staan met beelden van wraak, vernietiging, dood en geweld.”

De Iraanse asielzoeker stelde in zijn aanvraag dat hij zich van de islam tot het christendom had bekeerd omdat „in de islam er geweld, woede en wraak is. In het christelijke geloof wordt daarentegen gesproken van vrede, vergevingsgezindheid en vriendelijkheid”, zo citeert het Home Office uit zijn aanvraag. Maar dat kan niet kloppen, oordeelt de dienst, die allerlei teksten over oordeel en vergelding citeert uit Leviticus, Exodus en Openbaring. Ook wordt Jezus aangehaald, in Mattheüs 10 vers 34: „Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

„Deze voorbeelden komen niet overeen met uw claim dat u zich bekeerd hebt tot het christendom nadat u had ontdekt dat het een vreedzame religie is, in tegenstelling tot de islam die geweld en wraak zou inhouden”, luidt de conclusie.

„Veel onkunde bij toetsing bekering asielzoekers in Europese landen”

Verbijsterd

De advocaat van de Iraniër, Nathan Stevens, is verbijsterd en heeft de afwijzing gepubliceerd op zijn Twitteraccount. „Ik heb heel wat gezien door de jaren, maar ik was echt geschokt door deze ongelofelijke, weerzinwekkende belediging, die werd gebruikt om een asielverzoek af te wijzen.”

Op Twitter en in de media wordt met ongeloof op de afwijzing gereageerd. „Ik kan maar moeilijk geloven dat dit een authentiek document is”, schreef de directeur van de National Secular Society (zoiets als het Humanistisch Verbond), Stephen Evans. Nadat hij van Nathan Stevens bewijzen voor de echtheid had gekregen, uitte Evans zijn verbijstering: „Ik vind het verontrustend dat de staat met theologie zit te knoeien om besluiten rond asielaanvragen te legitimeren.”

Het Home Office reageerde op vragen van de krant The Independent over deze zaak, met de stelling dat de afwijzing „niet in overeenstemming is” met het beleid voor asielaanvragen op grond van godsdienstvervolging. Het ministerie zegt „te werken aan verbetering” van de training die wordt gegeven aan de medewerkers die moeten beslissen over religieuze bekeringen.

De anglicaanse bisschop van Durham, Paul Butler, sprak zijn bezorgdheid uit over de handelwijze van het ministerie. De zaak staat niet op zichzelf, stelt de Anglicaanse Kerk op haar website: „De Kerk van Engeland heeft regelmatig de religieuze kennis van de medewerkers op alle niveaus van het Home Office aan de orde gesteld. Deze nieuwe zaak laat zien hoe radicaal de houding van het ministerie ten aanzien van godsdiensten moet veranderen.”

Halfslachtig

Ook advocaat Stevens stelt dat er meer van dergelijke zaken zijn. Collega’s en voorgangers laten op Twitter weten vergelijkbare ervaringen te hebben. Stevens citeert uit de afwijzing van een andere Iraanse christelijke asielzoeker: „U verzekerde in uw aanvraag dat Jezus uw redder is, maar beweerde daarna dat Hij u niet zou kunnen redden van het Iraans regime. We moeten aannemen dat u niet echt overtuigd gelooft en dat uw vertrouwen in Jezus halfslachtig is.” Het beroep tegen deze beslissing werd volgens Stevens afgewezen.

Er zijn ook reacties die de beslissing van het ministerie toejuichen. Zo liet een afdeling van de anti-Europese UKIP aan Stevens weten: „Het beste nieuws van de hele week. Laat je cliënt naar huis gaan. Groot-Brittannië is helemaal vol en hij hoort hier niet. Prima gedaan, Home Office.”