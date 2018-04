Britten vinden herkomst Skripal-middel niet

Experts van het Britse leger zijn er niet in geslaagd de herkomst te achterhalen van het zenuwgas dat is gebruikt bij de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal. Dat heeft het hoofd van het militaire onderzoekscentrum dinsdag verklaard.

Daarmee is ook niet vastgesteld of het goedje in Rusland is gemaakt. Wel staat vast dat het gaat om het zenuwgas novitsjok, een militair chemisch wapen dat stamt uit het Sovjet-tijdperk.

Londen denkt dat Moskou achter de aanslag zit. Inmiddels heeft Groot-Brittannië tientallen Russische diplomaten uitgezet, net als veel andere westerse landen.