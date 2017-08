Britten verwachten flexibiliteit van EU

De Britse regering verwacht flexibiliteit en voorstellingsvermogen van de Europese Unie bij de onderhandelingen over de scheiding van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dit zei de Britse minister voor de brexit David Davis bij de start van een nieuwe ronde onderhandelingen in Brussel.

Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier moet Londen echter voorstellen presenteren die ondubbelzinnig zijn. De Britten hebben verschillende documenten aangeleverd „die we zorgvuldig hebben bestudeerd’, aldus Barnier, maar op grond waarvan niet voldoende voortgang kan worden gemaakt. Hij wees erop dat de lidstaten en het Europees Parlement eerst overeenstemming willen over de rechten van burgers na de brexit, de financiële afrekening en de toekomstige situatie bij de Brits-Ierse grens. Een andere weg ,,kunnen we niet accepteren”.

Londen wil zo snel mogelijk praten over de toekomstige relatie met de EU.