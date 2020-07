Britten verbijsterd over plotselinge quarantainemaatregel

Britten op vakantie in Spanje zijn verbijsterd over de plotselinge quarantainemaatregel die de regering in Londen voor reizigers uit Spanje heeft opgelegd. Spanje is zaterdagavond opeens van de lijst met landen gehaald die de autoriteiten als relatief veilig beschouwen en waar geen quarantaineplicht voor is. Talrijke Britten zijn volgens Britse en Spaanse media in paniek naar onder meer de luchthaven van Madrid getogen om naar huis te vliegen.

De run op vluchten wordt mede veroorzaakt door de angst dat er binnenkort nauwelijks meer vliegtuigen naar Groot-Brittannië gaan. De reisonderneming TUI is met onmiddellijke ingang gestopt met vluchten op Spanje en heeft aangekondigd die niet voor 9 augustus te hervatten.

Sommige verontruste Britten op vliegvelden in Spanje zeiden voor hun baan te vrezen als ze twee weken thuis moeten zitten. Een zei vertwijfeld dat hij een nieuwe baan heeft gevonden en zich daar 3 augustus moet melden. In omgekeerde richting is ook verbijstering. Een Engelsman die op het punt stond met zijn gezin naar de Canarische Eilanden te gaan, vroeg zich boos af waarom dit onaangekondigd is ingevoerd. Hij zei geen annuleringsverzekering bij de geboekte reis te hebben afgesloten.

Jon Ashworth, de man die gezondheid in zijn portefeuille heeft bij oppositiepartij Labour, noemde de maatregel chaotisch. Hij begrijpt de gedachte dat het coronavirus moet worden tegengegaan met drastische maatregelen, maar om dit van het ene moment op het andere af te kondigen, betitelde hij als wanbeleid. De maatregel heeft volgens de Daily Mail ook twee ministers op vakantie in Spanje verrast. De Spaanse regering vindt de maatregel overdreven omdat het virus er onder controle is.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft de kritiek van de hand gewezen. Hij zei zondag tegen Sky News dat het besluit op grond van vrijdag ontvangen en geanalyseerde informatie is genomen. Het is volgens hem noodzakelijk zo snel mogelijk maatregelen te nemen om een tweede golf van het gevreesde virus te voorkomen. Hij zei begrip te hebben voor de problemen die dit veroorzaakt, maar hij vindt het onverantwoord maatregelen die onmiddellijk moeten worden genomen, uit te stellen en te vervangen door vage adviezen. Raab verdedigde zo het omstreden besluit van het ministerie van Transport. Zijn collega van dat ministerie, Grant Shapps, is op vakantie in Spanje.