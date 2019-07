Britten sturen nog een oorlogsbodem naar Golf

Groot-Brittannië stuurt nog een oorlogsbodem naar de Perzische Golf, waar de spanning met Iran is opgelopen. De torpedojager HMS Duncan wordt daar volgende week verwacht, berichten Britse media.

Het schip gaat de HMS Montrose aflossen. Dat marineschip zou deze week drie Iraanse boten hebben verjaagd die een Britse olietanker wilden tegengehouden bij de Straat van Hormuz. Dat is een smalle waterweg waar veel olietankers doorheen varen. Iran spreekt die beschuldiging overigens tegen.

Sky News becijferde dat dagelijks zo’n vijftien tot dertig Britse tankers en andere grote schepen in de Perzische Golf zijn. Groot-Brittannië heeft in het gebied naast de HMS Montrose ook vier mijnenjagers gestationeerd.

De inzet van de Duncan was al gepland, maar wordt versneld vanwege het conflict met Teheran. De oorlogsbodem gaat volgens de BBC korte tijd zij aan zij opereren met de Montrose. Daarna vaart dat laatste schip naar Bahrein voor onderhoud.

Iran is boos omdat een Iraanse olietanker aan de ketting is gelegd bij het Britse gebied Gibraltar. Dat vaartuig zou onderweg zijn geweest naar Syrië, wat in strijd zou zijn met Europese sancties tegen dat land. De Iraanse minister Mohammad Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) heeft de Britten verweten zich als „knechtjes van Amerika” te gedragen.