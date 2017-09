Britten staken lesprogramma leger Myanmar

Groot-Brittannië staakt een „educatief programma” voor de strijdkrachten in Myanmar vanwege de humanitaire crisis in dat land. Het programma kan volgens de Britse regering pas worden hervat als er een „acceptabele oplossing is gevonden voor de huidige situatie”.

Londen stak volgens Sky News sinds 2014 ruim 650.000 pond (circa 733.000 euro) in het trainen van Myanmarese militairen. Het ging niet om gevechtstraining, maar om lessen over onderwerpen als ethiek, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

De Britse regering riep het Myanmarese leger dinsdag op direct actie te ondernemen om het geweld in de deelstaat Rakhine te beëindigen. Ook moet de veiligheid van alle burgers worden gegarandeerd, aldus een regeringswoordvoerder in een schriftelijke verklaring.