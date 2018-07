De Britse luchtmacht heeft twee in Roemeniƫ gestationeerde straaljagers de lucht in gestuurd nadat een Russisch vliegtuig te dicht bij het luchtruim van de NAVO boven de Zwarte Zee was gekomen. Het Russische toestel kwam uiteindelijk niet in het NAVO-luchtruim.

Het ging om twee Britse toestellen van het type Typhoon die op de luchtmachtbasis Mihail Kogalniceanu bij Constanta staan. Bij het Russische toestel ging het om een bommenwerper, aldus de RAF in een verklaring.