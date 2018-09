Britten onderscheppen 400 kilo harddrugs

De Britse politie heeft 400 kilo cocaïne en heroïne in beslag genomen. De drugs waren verstopt in een vrachtwagen die woensdag de oversteek had gemaakt van Hoek van Holland naar de haven van Killingholme in het oostelijke graafschap Lincolnshire. De krant The Guardian meldde dat de drugs een straatwaarde hadden van 27 miljoen pond (ruim 30 miljoen euro).

De heroïne en cocaïne waren in de vrachtwagen verstopt tussen de tomaten en de uien. Een 45-jarige Roemeen werd gearresteerd toen hij in Engeland met het voertuig wilde wegrijden.