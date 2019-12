Britten naar de stembus voor brexitverkiezing

Britse kiezers gaan voor de eerste keer in bijna een eeuw in december naar de stembus voor landelijke verkiezingen. Die moeten een einde maken aan de politieke patstelling rond de brexit.

De stembureaus openen de deuren om 08.00 uur (Nederlandse tijd) en sluiten om 23.00 uur. Kort daarna wordt een exitpoll verwacht. In totaal mogen circa 46 miljoen mensen een stem uitbrengen. De Conservatieve Partij is al negen jaar aan de macht en gaat ook dit keer op kop in de peilingen.

De partij van premier Boris Johnson staat in recente prognoses op 337 en 339 van de 650 Lagerhuiszetels. Toch kan niet worden uitgesloten dat geen enkele partij straks aan een absolute meerderheid komt in het Lagerhuis.

Zo’n uitkomst zou een grote nederlaag zijn voor Johnson. Die wilde juist vervroegde verkiezingen om de parlementaire meerderheid terug te krijgen die zijn partij verloor in 2017. Hij wil die gebruiken om zijn brexitdeal met de EU snel goedgekeurd te krijgen door het parlement. Dan zou de brexit eind januari kunnen plaatsvinden.

Als geen enkele partij een meerderheid haalt, liggen daar mogelijk kansen voor de grootste oppositiepartij Labour. Die ligt in de peilingen ver achter op de Conservatieven, maar heeft volgens waarnemers wel betere kaarten om steun te krijgen van andere partijen. Zowel de derde en vierde partij van het land, de Schotse SNP en de Liberaal-Democraten, zijn anti-brexit.

Labour wil een nieuwe brexitdeal sluiten met de EU en daar dan een referendum over uitschrijven. De partij heeft ook ambitieuze plannen voor de economie en wil onder meer de privatisering van staatsbedrijven terugdraaien.

De laatste keer dat Britse kiezers in december een parlement kozen was in 1923. Dat liep niet goed af voor de regerende Conservatieven. Zij kregen weliswaar de meeste zetels, maar verloren ook hun parlementaire meerderheid. Dat maakte de weg vrij voor de vorming van de eerste Labour-regering in de Britse geschiedenis.