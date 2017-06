Britten naar de stembus

De Britten gaan donderdag naar de stembus om de 650 leden van het Lagerhuis te kiezen. Een eerste indicatie van de uitslag wordt om 22.00 uur verwacht als er exitpolls worden gepubliceerd.

De Conservatieve premier May schreef de verkiezingen in april uit om met meer steun de onderhandelingen met de Europese Unie over brexit te kunnen voeren. Die procedure begint op 18 juni. Maar sinds april is de positie van de premier danig verzwakt. Na drie aanslagen in drie maanden speelt terreurbestrijding plotseling een prominente rol.

In de peilingen komen de Conservatieven nog steeds als de sterkste partij uit de bus, maar met 43 procent van de stemmen is er geen absolute meerderheid binnen bereik. De positie van Theresa May als premier kan daardoor ter discussie komen te staan.

Haar belangrijkste rivaal Jeremy Corbyn van Labour staat op circa 35 procent. Corbyn kan waarschijnlijk onvoldoende profiteren van de aanslagen. Hij staat bekend als een pacifist en keerde zich in het verleden te weinig tegen het terrorisme.

De Conservatieven bezetten momenteel 330 zetels, Labour 229. De derde partij is de Scottish National Party met 54 zetels. Voor het overige zijn er kleine partijen in het parlement vertegenwoordigd die alle nog geen tien zetels bezetten. Dat zijn onder meer de Liberal Democrats (9) en de Democratic Unionist Party (8).