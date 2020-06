Britten minder angstig en depressief door versoepeling

Nu de maatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld, zitten de inwoners van het Verenigd Koninkrijk beter in hun vel. Ze hebben minder depressieve gevoelens, voelen minder spanning en geven hun leven een hoger cijfer.

University College London volgt al maanden het welzijn van meer dan 90.000 volwassen Britten. Dat onderzoek begon een week voor de Britse regering een lockdown instelde. De ondervraagden gaven hun leven toen een 5,5. Dat is nu gestegen naar een 6, maar het is nog steeds lager dan gebruikelijk.

Depressieve gevoelens worden vooral minder onder mensen die jonger dan 60 zijn. Maar de klachten zijn nog altijd het grootst onder jongeren, alleenstaanden, lagere inkomens, mensen met kinderen en mensen die in steden wonen.

De onderzoekers vroegen ook hoeveel vertrouwen mensen hebben in de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Op een schaal van 1 (geen vertrouwen) tot 7 (veel vertrouwen) geven Schotten en Noord-Ieren hun autonome regeringen een 5. In Wales staat dit gemiddeld op ruim 4. De inwoners van Engeland, dat geen eigen autonome regering heeft, komen uit op 3,5 voor premier Boris Johnson en zijn ploeg. Vooral mensen die jonger dan 30 zijn, hebben weinig vertrouwen in de overheid.