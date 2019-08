Britten leggen beslag op ruim 100 miljoen pond

Groot-Brittannië heeft acht bankrekeningen bevroren waar in totaal meer dan 100 miljoen pond op staat. Dat meldt de politiedienst National Crime Agency (NCA) woensdag. Het gaat om geld uit het buitenland met een dubieuze herkomst.

De NCA gaat de precieze herkomst van het geld onderzoeken. Het is de bedoeling dat het uiteindelijk terugkomt bij de rechtmatige eigenaar. De dienst wil niet zeggen van wie de rekeningen precies zijn.

Groot-Brittannië trekt al langere tijd geld aan dat afkomstig is uit schimmige activiteiten in het buitenland. Met name vanuit landen als Rusland, Nigeria, Pakistan en landen uit de voormalige Sovjet-Unie wordt er geld van en naar de Groot-Brittannië gesluisd.

Eerder dit jaar al heeft de NCA een verzoek gedaan om de rekening van een Moldaviër te bevriezen, net als een bankrekening die op naam stond van een nichtje van de Syrische president Assad.