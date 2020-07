Britten kunnen familie Amerikanen op basis voortaan vervolgen

Gezinsleden van Amerikanen die werken op een basis in het Verenigd Koninkrijk, kunnen zich daar in de toekomst niet zomaar meer beroepen op diplomatieke onschendbaarheid. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt nadat een dodelijke aanrijding had geleid tot grote verontwaardiging. Een Amerikaanse echtgenote van een diplomaat reed de Brit Harry Dunn (19) dood en vertrok vervolgens naar haar thuisland, dat weigert haar uit te leveren.

De Britse en Amerikaanse autoriteiten hebben inmiddels afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab schrijft volgens Britse media in een verklaring dat gezinsleden van Amerikaans personeel op de basis bij Croughton in de toekomst wel vervolgd kunnen worden, „mochten deze tragische omstandigheden zich nog eens voordoen”.

Raab zei mee te leven met de nabestaanden van Dunn. „Geen enkele familie zou moeten doormaken wat zij hebben doorgemaakt en ik snap dat deze veranderingen Harry niet zullen terugbrengen.” De moeder van Dunn zei volgens The Telegraph het nieuwe beleid een „enorme stap” vooruit te vinden. Ze blijft zich wel inzetten voor de uitlevering van de vrouw die haar zoon doodreed.

De 19-jarige Dunn overleed in augustus vorig jaar nadat hij was aangereden door de Amerikaanse Anne Sacoolas, wier echtgenoot werkte op de basis. Ze reed naar verluidt aan de verkeerde kant van de weg. Sacoolas beriep zich op haar diplomatieke onschendbaarheid en kon naar de VS vluchten. Het Verenigd Koninkrijk heeft tevergeefs gevraagd om naar uitlevering.

De VS hebben volgens Raab toegezegd dat diverse groepen niet automatisch meer onschendbaar zijn. Het gaat naast gezinsleden van medewerkers bijvoorbeeld ook om ambassadepersoneel op de basis, als zij iets strafbaars doen dat niets te maken heeft met hun officiële taken.