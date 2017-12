Britten krijgen weer een ’Dad’s Army’

In de strijd tegen terroristen, illegalen en criminelen die Engeland belagen, komt er mogelijk langs de Britse kust een korps vrijwilligers om de grensbewakers bij te staan. De Mail on Sunday betitelde deze burgerwacht als ’Dad’s Army’, naar de wereldberoemde komische tv-serie.

De serie gaat over een rommelige eenheid van de op militaire leest geschoeide Home Guard in een fictieve Engelse kustplaats in de voor de Britten donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De BBC-serie uit de jaren 1968-1977 telde tachtig afleveringen en is in Nederland uitgezonden onder de naam Daar komen de schutters.

Het is niet de bedoeling dat de beoogde Speciale Vrijwilligerseenheid net zoals Dad’s Army, gewapend en in militaire stijl gaan improviseren. De vrijwilligers van de nieuwe burgerwacht krijgen geen vergoeding en hebben geen bevoegdheid verdachte personen staande te houden, laat staan te arresteren. Hun opdracht is enkel de bevoegde grenswacht te waarschuwen. Ze worden mogelijk ook ingezet bij afgelegen vliegveldjes.

Volgens de Mail zal de regering in 2018 eerst een proef nemen met vijftig vrijwilligers langs een stuk van de oostkust. Zij moeten patrouilleren en verdachte zaken doorgeven. Groot-Brittannië en Noord-Ierland hebben een kust van meer dan 11.000 kilometer lang en in een heleboel haventjes is helemaal geen toezicht.

De National Crime Agency heeft vaak gewaarschuwd dat het gebrek aan toezicht in de vele kleine havens en jachthavens een gevaar vormt. De grootste vondst van automatische wapens bijvoorbeeld deed de Britse politie in 2015 bij een jachthaventje bij Chatham. Beruchte wapensmokkelaars hadden de waar daar vanuit Boulogne in een jacht naartoe gevaren.