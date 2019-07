Britten krijgen dokter Alexa

Britten kunnen binnenkort voor consult naar dokter Alexa. De gezondheidszorg in het land, de NHS, gaat namelijk samenwerken met Amazon, de maker van de slimme hulp Alexa. Kwetsbare groepen kunnen hun medische vragen over algemene problemen, zoals griep en hoofdpijn, dan aan die hulp stellen. Dat moet de werkdruk van artsen verminderen.

Alexa is een virtuele assistent. Die software zit onder meer in de slimme luidsprekers Echo en Echo Dot van Amazon. Alexa hoort wat mensen zeggen en kan daarop reageren door iets te doen, zoals een bepaald liedje laten horen, of door antwoord te geven op een vraag.

De Britse ‘dokter Alexa’ is vooral bedoeld voor ouderen, blinden en slechtzienden, en mensen die het moeilijk vinden om gebruik te maken van internet. Zij moeten binnen een paar seconden professionele en gecontroleerde informatie krijgen, zegt de NHS. Volgens de dienst zijn er elke dag miljoenen mensen die vragen over hun gezondheid stellen aan Alexa en andere hulpen.

Het algoritme van Alexa zal informatie van de NHS gebruiken om antwoord te geven op vragen als: Hoe behandel ik migraine? Wat zijn symptonen van de griep? en Wat zijn symptomen van waterpokken?