‘Britten komen met nieuwe brexitvoorstellen’

Het Verenigd Koninkrijk komt dinsdag naar verwachting met nieuwe brexitvoorstellen. Dat zeggen twee ingewijden tegen het Ierse RTÉ News. De aanpassingen aan het Britse brexitplan moeten helpen de impasse te doorbreken over de status van de grens tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Tussen Ierland en Noord-Ierland ligt na de brexit de enige landgrens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beide partijen willen die graag openhouden zonder grenscontroles, maar de Britse premier Boris Johnson wil ook uit de douane-unie met de EU. Die twee wensen staan op gespannen voet met elkaar. De brexit moet in principe over zestien dagen plaatsvinden, maar het is nog niet gelukt een nieuwe deal te sluiten.

Het is nog onduidelijk met welke voorstellen Britse onderhandelaars precies zullen komen. RTÉ bericht dat premier Johnson negentig minuten heeft overlegd met leiders van de Noord-Ierse partij DUP. Die partij was altijd fel tegen de noodoplossing die premier Theresa May voorstelde om de grens open te houden, de zogeheten backstopregeling.