Britten in helikopter die in Arizona crashte

In de helikopter die zaterdag in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona neerstortte zaten zes Britten. Drie van hen zijn door de crash om het leven gekomen en de andere drie raakten zwaargewond, meldt de BBC op basis van de Amerikaanse politie.

Ook een vierde gewonde, vermoedelijk de piloot, is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De Britse toeristen maakte een rondvlucht over de Grand Canyon, toen de helikopter door nog onbekende oorzaak crashte. Het onherbergzame terrein bemoeilijkte vervolgens de reddingsoperatie ’s nachts.