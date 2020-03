Britten houden mogelijk zes maanden beperkingen door corona

De Britten houden misschien wel langer dan zes maanden last van beperkende maatregelen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat voorspelde zondag Jenny Harries, de op een na belangrijkste medische functionaris van het land. Ze waarschuwde ook voor het risico van een tweede coronagolf.

De Britse regering kondigde aan over drie weken het effect te bekijken van de soort lockdown die sinds maandag van kracht is. Harries denkt dat dat te vroeg om te weten of het gewenste effect er al is.

Volgens de plaatsvervangend medisch directeur van het land is het gevaarlijk om te snel terug te keren naar de normale gang van zaken. „Als we dan stoppen zijn al onze inspanningen voor niets geweest en kunnen we een tweede piek zien”, aldus Harries.

In het Verenigd Koninkrijk zijn bijna 20.000 coronabesmettingen vastgesteld met 1228 doden.