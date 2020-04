Britten gewaarschuwd om coronaregels ondanks daling aantal doden

Het dodental in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus is zondag gestegen met 621 tot 4934. Dat is een minder snelle stijging vergeleken met zaterdag. Toen werden nog 708 nieuwe sterfgevallen gemeld. Bijna 48.000 mensen zijn in Groot-Brittannië inmiddels besmet geraakt met het virus.

Ondanks de daling van het aantal gemelde doden, overweegt de Britse regering de coronamaatregelen aan te scherpen. Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, hekelt namelijk de relatief kleine groep Britten die lak heeft aan de maatregelen. Zij gaan tegen de adviezen in toch naar buiten om bijvoorbeeld te zonnebaden in parken. Als de regels niet nageleefd worden, twijfelt de Britse overheid niet om extra maatregelen te nemen, zo waarschuwde Hancock.

Neil Ferguson, die de Britse regering adviseert over de coronapandemie, verwacht de besmettingspiek binnen nu en tien dagen. Volgens hem zal het uiteindelijke dodental in het land liggen tussen de 7000 en 20.000.