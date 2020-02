Britten geëvacueerd na overstromingen door storm Dennis

Hulpdiensten hebben zondag in Wales meerdere mensen geëvacueerd nadat hun huizen onder water waren gelopen als gevolg van de storm Dennis en de zware regenval die daarmee gepaard gaat. Op honderden plaatsen in Groot-Brittannië is sprake van overstromingen.

Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

Volgens het Britse KNMI telde het land een recordaantal van zo’n zeshonderd hoogwaterwaarschuwingen. De storm bracht in het weekend zoveel regen met zich mee als gewoonlijk in een maand valt.

Ook in Nottinghamshire en het naburige Worcestershire moesten tientallen mensen uit hun huizen vanwege de overstromingen. Verder zijn delen van Schotland getroffen. Hulpverleners slaagden er in om inzittenden van een in het water drijvend voertuig op het laatste moment te bevrijden. Veel spoor- en autowegen zijn afgesloten.

Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways hebben zondag zo’n 170 vluchten aan de grond gehouden. Tienduizenden passagiers werden getroffen, waarvan velen wilden reizen vanwege de schoolvakanties.