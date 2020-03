Britten, Duitsers en Fransen willen Iran helpen met coronavirus

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben voor in totaal 5 miljoen euro hulp aangeboden aan Iran om te helpen het nieuwe coronavirus te bestrijden. De drie zeggen de hulp via de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te sturen. Het gaat onder meer om materiaal waarmee patiënten kunnen worden getest op het virus.

Onder de meer dan 1500 mensen in Iran bij wie een besmetting met het virus is vastgesteld, is een onderminister van Gezondheid. Ook een medewerker van de WHO die naar Iran is gestuurd, is besmet zo werd maandag bekend.

Er zijn in Iran al 66 patiënten overleden aan het virus. De gezondheidszorg in Iran worstelt al jaren met vooral Amerikaanse sancties die medische hulp aan patiënten bemoeilijken. Vaak weigeren ondernemingen medische apparatuur, hulpmiddelen of medicijnen aan Iran te verkopen uit angst dat ze doelwit van financiële sancties uit Washington worden.