Britten cel in om achterhouden muntenschat

Twee Britten zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen omdat zij de vondst van een muntenschat niet hadden gemeld bij de autoriteiten, meldt de BBC. George Powell (38) en Layton Davies (51) moeten respectievelijk 10 en 8,5 jaar de cel in. Ook twee andere betrokkenen werden veroordeeld. Het gaat om 300 munten die zo’n 1100 jaar geleden werden begraven door de Vikingen. Ook werden juwelen gevonden.

Powell en Davies vonden de schat in 2015 met een metaaldetector in de grond bij het dorpje Eye in het graafschap Herefordshire. De mannen werden veroordeeld vanwege diefstal en het achterhouden van hun vondst. Daarnaast verkochten ze de eeuwenoude spullen aan handelaars. Het grootste deel van de schat ontbreekt nog steeds.

Deskundigen zeggen dat de munten veel informatie kunnen geven over de geschiedenis van Engeland. Het is verplicht om gevonden schatten aan te geven bij de autoriteiten.