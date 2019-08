Britten blijven toch meedoen aan Interrail

De Britse spoorwegen stappen toch niet uit het Europese Interrail- en Eurailprogramma. Dit heeft het overkoepelende orgaan van Britse spoorwegen, de RDG, donderdag bekendgemaakt. De RDG (Rail Delivery Group) had een dag eerder juist naar voren gebracht dat er een conflict was met Eurail Group die het programma beheert, en de Britten daarom met ingang van 2020 niet meer meedoen, behalve voor één station in Londen.

Maar volgens de RGD is er toch nog een akkoord met de in Nederland gevestigde Eurail group bereikt. Daarom blijven de Britse spoorwegen, net als de afgelopen 47 jaar, gewoon meedoen, aldus de BBC. Het conflict zou niet over de brexit gaan, maar over de samenvoeging van de Eurrail- en Interrailkaart.

De Eurail Group maakt van de Interrailkaart en de Eurailkaart één kaart voor het tijdelijke gebruik van de spoorwegen in meer dan dertig Europese landen. Interrail is voornamelijk bestemd voor burgers van de EU en Eurail voor mensen uit andere landen.