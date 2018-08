Britten bezorgd om verkiezingsgeweld Zimbabwe

De Britse regering heeft gezegd „zeer bezorgd te zijn over het geweld in Zimbabwe” dat volgde op de verkiezingen. Vooral het „disproportionele” geweld van de veiligheidstroepen is door de Britten veroordeeld.

De Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Harriett Baldwin heeft de partijen in Zimbabwe opgeroepen de kalmte te bewaren: „Het is van vitaal belang dat eventuele bezwaren tegen de uitslagen onpartijdig en vlot worden afgewerkt.”

Zittend president Emmerson Mnangagwa is uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen in zijn land. De kiescommissie maakte donderdag bekend dat hij 50,8 procent van de stemmen heeft behaald. Zijn tegenstander oppositieleider Nelson Chamisa behaalde 44,3 procent van de stemmen.

De oppositie heeft gezegd dat zij de uitslag van de verkiezingen voor de rechter zal aanvechten. Chamisa zei op Twitter dat „deze verkiezingen niet vrij en eerlijk waren”.