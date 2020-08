Britten bestrijden corona met groot bevolkingsonderzoek

De Britse autoriteiten gaan in het kader van een groot bevolkingsonderzoek veel meer mensen testen op het coronavirus. Zo hopen ze een beter beeld te krijgen van de omvang van de virusuitbraak in het land, berichten Britse media.

Het onderzoek staat los van het testen van mensen met verdachte symptomen. De Britse evenknie van het Nederlandse CBS, het ONS, laat volgens de BBC vanaf oktober ongeveer 150.000 mensen per twee weken testen in Engeland. Dat zijn er nu nog 28.000. Er wordt ook meer informatie verzameld in andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

De geteste mensen moeten een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. Ze mogen ook meedoen aan het onderzoek als ze geen symptomen hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Het voordeel is volgens de regering dat er zo meer zicht komt op mensen die geen ziekteverschijnselen hebben, maar het virus wel kunnen verspreiden.

Uit het onderzoek moet naar voren komen waar het virus precies om zich heen grijpt in het land. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei dat de overheid daardoor veel gerichter en lokaler maatregelen kan nemen.