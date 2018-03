Britten bekijken Russische rol sterfgevallen

De Britse autoriteiten gaan de mogelijke betrokkenheid van Rusland bij veertien sterfgevallen onderzoeken. Dat maakte minister Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) bekend in de nasleep van de aanval met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia.

De voorzitter van de parlementaire commissie voor Binnenlandse Zaken had Rudd gevraagd om zo’n onderzoek. Het gaat om sterfgevallen op Brits grondgebied die aanvankelijk niet als verdacht werden beschouwd, maar later in de media alsnog in verband zijn gebracht met Rusland.

Rudd zei zeker te willen weten of er enige basis is voor dergelijke beschuldigingen. „De politie en MI5 zijn het daarmee eens en zullen assisteren in die onderneming”, schreef ze.