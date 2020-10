Britste koningin verlaat paleis voor eerste bezoek sinds corona

De Britse koningin Elizabeth heeft haar eerste officiële bezoek gebracht sinds de coronalockdown in maart. Ze ging donderdag langs bij het militair onderzoekscentrum Porton Down, dat in 2018 betrokken was bij het onderzoek naar het zenuwgas novitsjok.

Tot dusver voerde de 94-jarige koningin vanwege de coronamaatregelen al haar officiële werkzaamheden uit vanachter de computer en telefoon. Haar kleinzoon prins William vergezelde haar bij haar eerste officiële bezoek buiten het paleis aan Porton Down, gelegen in het zuidwesten van Engeland. De koningin en William droegen geen mondkapjes.

Het defensiewetenschap en -technologielaboratorium was verantwoordelijk voor het onderzoek naar het zenuwgas dat gebruikt werd om de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter te vergiftigen in het Britse Salisbury. Groot-Brittannië beschuldigt twee Russische agenten van de novitsjok-vergiftiging twee jaar geleden, maar Rusland ontkent alle betrokkenheid.

Tijdens het bezoek aan Porton Down maakten de koningin en prins kennis met het personeel en militairen die betrokken waren bij het novitsjok-onderzoek en met wetenschappers die betrokken zijn bij de strijd tegen de coronapandemie. Koningin Elizabeth opende een nieuw onderzoekscentrum en kreeg daar een demonstratie van forensisch onderzoek naar explosieven.

Porton Down richt zich op het ontwikkelen van defensie- en veiligheidstechnologie voor het ministerie van Defensie. Het werd in 1916 opgericht als laboratorium voor chemische en biologische wapens.