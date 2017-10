Vier Britse missionarissen zijn door onbekenden ontvoerd in het zuiden van Nigeria. Volgens de politie werden zij meegenomen in de streek Burutu in de olierijke Nigerdelta.

Het gaat om een arts, zijn echtgenote en twee mannen. De Britten waren al langer in het gebied en hadden onder andere mensen gratis medische behandelingen gegeven. In Nigeria zijn diverse bendes actief die zich met ontvoeringen met losgeld willen verrijken.