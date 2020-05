Britse winkels mogen op 15 juni weer open

Britse winkels mogen vanaf 15 juni weer open. Dat heeft premier Boris Johnson maandag bekendgemaakt op een persconferentie. Bijna alle winkels zijn al weken gesloten als maatregel tegen het coronavirus.

Vanaf 1 juni mogen ook markten in de buitenlucht en showrooms van autodealers weer open. Alle versoepelingen zijn wel onder de voorwaarde dat mensen zich aan de sociale afstandsregels houden, aldus Johnson. „Het zijn voorzichtige maar weloverwogen stappen op weg naar de wederopbouw van ons land”, zei hij.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen 24 uur 121 mensen met het coronavirus overleden. Het geregistreerde dodental staat nu op 36.914, het hoogste van Europa. Maar het aantal nieuwe sterfgevallen en besmettingen is sterk gedaald sinds het hoogtepunt van de crisis.

Johnson ging ook nog in op de rel rond zijn adviseur Dominic Cummings. Die raakte in opspraak doordat hij ondanks de strenge maatregelen tegen het coronavirus van Londen naar Durham reed. Hij beweerde geen regels te hebben gebroken.

Op zijn persconferentie zei Johnson dat hij geloofde dat geen van zijn medewerkers de boodschap had ondermijnd over hoe mensen kunnen helpen de uitbraak van het coronavirus aan te pakken. Hij betreurde wel de verwarring en woede die was ontstaan over de bewegingen van zijn senior adviseur.