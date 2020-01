Britse vlaggen gestreken in EU-gebouwen

De Britse vlag is vrijdag gestreken bij de Europese Raad en gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg. Dat gebeurde enkele uren voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk is de eerste lidstaat die de EU verlaat. Dat gebeurt vrijdag om 23:00 uur lokale tijd in Londen (middernacht in Nederland) na bijna een halve eeuw lidmaatschap. Het land trad in 1973 toe tot de toenmalige Europese Economische Gemeenschap.

In het gebouw van de Europese Raad hadden twee medewerkers minder dan een minuut nodig om de zogenoemde Union Jack weg te halen. Ze pakten de mast, vouwden de vlag op en vertrokken in stilte. Bijna een half uur later werd ook een grotere Britse vlag gestreken bij het Europarlement in Brussel, waar de 73 Britse Europarlementariërs na vrijdag geen lid meer zijn.